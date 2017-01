Riciclo, negli Usa le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole e skateboard "sostenibili"

Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole 1 di 10 Sito ufficiale Sito ufficiale Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 2 di 10 Instagram Instagram Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 3 di 10 Instagram Instagram Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 4 di 10 Instagram Instagram Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 5 di 10 Instagram Instagram Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 6 di 10 Sito ufficiale Sito ufficiale Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 7 di 10 Sito ufficiale Sito ufficiale Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 8 di 10 Sito ufficiale Sito ufficiale Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 9 di 10 Instagram Instagram Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% 10 di 10 Instagram Instagram Riciclo, le reti da pesca si trasformano in occhiali da sole L'idea è di una startup americana e ha l'obiettivo di salvare l'ambiente marino dall'inquinamento. La produzione degli oggetti riduce inoltre le emissioni del 70% leggi dopo slideshow

"Tutto è nato dalla considerazione che gli occhiali da sole che indossa la gente non sono prodotti in maniera responsabile", hanno raccontato Ben Kneppers, David Stover e Kevin Ahearn, fondatori della startup Bureo. I proventi delle vendite di occhiali e skateboard vengono impiegati per finanziare, oltre alla raccolta di altre reti da pesca abbandonate, anche una campagna di sensibilizzazione contro l'inquinamento delle coste.



L'iniziativa ha ricevuto un riconoscimento da parte del Dipartimento di Stato americano. "La parola Bureo deriva dal cileno e si traduce in onde", hanno spiegato i fondatori. "Non si tratta solo di onde dell'oceano, ma di quello che stiamo facendo, e cioè creare un'ondata di cambiamento. Se ognuno fa la sua parte allora possiamo dare vita a un processo virtuoso".