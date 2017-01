Riciclo, in Argentina le gomme da masticare si trasformano in smartphone e tablet

Saranno anche di piccole dimensioni, ma le gomme da masticare "usate" sono rifiuti tra i più difficili da smaltire. Ma grazie a un'iniziativa argentina, potrebbero essere riciclate e trasformate in smartphone, tablet e scarpe . Non è fantascienza, ma il progetto Gum Point , che prevede l'installazione di appositi bidoni per la raccolta differenziata dei chewing gum nelle città del Sud America e, presto, anche del resto del mondo.

L'obiettivo del riciclo delle gomme da masticare è quello di trasformarle in nuovi polimeri per la produzione di plastiche. L'idea è nata dalla collaborazione di un gruppo di studenti dell'Università di San Andrés di Buenos Aires. Il passaggio da chewing gum a plastica avviene attraverso alcune fasi, a cominciare da raccolta e stoccaggio. Successivamente si passa alla disinfezione dei rifiuti, nonché alla loro polverizzazione, essiccazione, estrusione e calandratura. Il risultato finale sono dei veri e propri pellet confezionati in sacchetti di plastica da cinque chili.



"Abbiamo trovato un nuovo materiale in grado di trasformarsi in un gran numero di elementi: oggetti di design, stivali di gomma e sandali, telefoni cellulari, imballaggi e altro", spiegano gli studenti argentini. I primi prodotti realizzati con le gomme "riciclate" arriveranno sul mercato nei primi mesi del 2016.