Riciclare l'energia, dall'opera di un artista arriva il kit di luci a consumo "zero"

Accendere la luce "riciclando" l'illuminazione già utilizzata in casa, senza ulteriore consumo di corrente elettrica. E' l'opportunità che offre il sistema per il risparmio energetico ideato dall'artista romeno Geo Florenti, che vive in Italia da oltre vent'anni. Si tratta di un kit di led che, oltre a illuminare a consumo "zero", può essere utilizzato anche per ricaricare il cellulare e altri dispositivi. La tecnologia, nata per addobbare l'albero di Natale in maniera "sostenibile", recupera l'energia da fonti luminose artificiali grazie a celle fotovoltaiche.