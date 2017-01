Riciclare i tappi di plastica fa bene all'ambiente e alla ricerca medica

La giornata tipo di un "raccoglitore", racconta il volontario Giorgio Furlani, "comincia verso le sei e mezza e dura circa dodici ore perché lo scopo è riempire il furgone". "Quando va bene - aggiunge - si possono raccogliere anche 1.900 tappi". Oltre che dalle mani dei volontari, la raccolta passa anche dai bambini e dagli studenti dell'istituto comprensivo "Preziosissimo Sangue" di Monza, impegnato da anni nel sostenere la ricerca dell'Ams onlus.



La plastica accumulata in appositi bidoni posti all'ingresso della scuola, viene poi ritirata e riciclata da aziende che producono ad esempio cassette per la frutta e altri oggetti in polietilene e polipropilene. Forse non tutti sanno che la plastica dei tappi è una plastica "nobile", che richiede cioè poche lavorazioni per essere destinata ad altri usi. Il ricavato delle vendite viene totalmente devoluto in beneficenza. Per il bene dell'ambiente e della ricerca medico-scientifica-