Ricaricare il cellulare con l'urina: con fuel cell "nascoste" nei calzini si può

In futuro le batterie di cellulari e smartphone potranno essere ricaricate ovunque grazie all'urina. Non è fantascienza, ma il risultato di uno studio della University of Western England pubblicato su Medical Daily. Il merito è di caricabatterie fuel cell che "si nascondono" nei calzini e si fissano alla caviglia attraverso una fascia. All'interno delle celle a combustibile si trovano microrganismi che si cibano dei fluidi corporei e producono elettricità per dispositivi portatili.