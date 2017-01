6 ottobre 2014 Riarredare casa con... le rovine del tifone Bernardo Urbina ha visitato alcuni villaggi distrutti da Haiyan nel 2013, alla ricerca di materiali di scarto da riutilizzare Tweet google 0 Invia ad un amico

15:47 - La barca rotta di Wilson Pinaloza è diventata un elegante tavolino in vetro e legno e la scaletta sconnessa di Nestor Abilado adesso è un tavolino da caffè di design. Sono solo alcuni degli oggetti rotti, rovinati o inutilizzabili lasciati dal tifone Haiyan nelle Filippine nel 2013 che ora, grazie al designer Bernardo Urbina, hanno avuto una seconda vita. Non si tratta di un'operazione di lucro mascherata col design: Urbina ha girato personalmente i villaggi comprando i pezzi direttamente dai proprietari ai quali finirà il 10% del prezzo di vendita. Per un arredamento davvero sostenibile.