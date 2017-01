Renzi: "Accordo sul clima messaggio di speranza per i nostri figli"

L'accordo di Parigi sul clima è un "segno di responsabilità per i nostri figli, un segnale di speranza". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riferendosi all'intesa per limitare le emissioni inquinanti e arginare l'effetto serra. "E' un grande giorno perché finalmente la comunità internazionale dà un messaggio per il futuro", ha sottolineato.