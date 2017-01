Race for Water, un viaggio in barca per studiare la plastica negli oceani

Trecento giorni di navigazione per raggiungere le cinque "isole spazzatura" create dall'accumulo della plastica scaricata nei mari di tutto il mondo. E' questo l'obiettivo di Race for Water, la prima spedizione globale per valutare l'inquinamento degli oceani organizzata dall'imprenditore svizzero Marco Simeoni e partita il 15 marzo dal porto di Bordeaux, in Francia. Sono diversi gli studi che hanno lanciato l'allarme per la situazione disastrosa degli ecosistemi marini, "soffocati" da milioni di tonnellate di plastica.

Il viaggio di Simeoni e del suo equipaggio ha previsto uno stop a New York e infine l'approdo nelle Azzorre e Bermuda: tappa dopo tappa, isola dopo isola per cercare di raccogliere e analizzare campioni di quella plastica che avvelena i mari della Terra. "La cosa veramente spaventosa di queste isole - spiega l'imprenditore svizzero - è che abbiamo trovato milioni di microparticelle di plastica sulle spiagge e concentrate in vortici che uccidono milioni di animali".



A causa dei raggi ultravioletti la plastica si riduce in frammenti microscopici e impalpabili simili alle particelle di plancton, che pesci e uccelli marini scambiano per cibo. Il risultato? Un intero ecosistema rovinato dall'equivalente di cinquant'anni di smaltimento incontrollato. Un'indagine del Centre of Excellence for Climate System Science ha dimostrato come l'umanità abbia scaricato così tanta plastica nelle acque marine che, anche interrompendo immediatamente la produzione, le gigantesche isole di spazzatura oceaniche continuerebbero a crescere ancora per centinaia di anni. Uno scenario comunque irrealizzabile, dato che, ogni anno, oltre 25 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono in mare.