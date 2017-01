Quando il riciclo diventa arte, in mostra a Roma le sculture nate da vecchi pneumatici

Fondali e ambientazioni fantastiche con sagome di animali e piante realizzati a partire dal riciclo di pneumatici fuori uso. E' il progetto di un collettivo di architetti milanesi, vincitore del concorso Yap 2016 organizzato dal Museo Maxxi di Roma in collaborazione con il MoMA di New York. Per l'opera sono stati recuperati oltre 300 copertoni, riciclati sotto forma di granuli di gomma e utilizzati per realizzare pavimentazioni e scenari.

I capolavori del riciclo di pneumatici al Maxxi di Roma Il concorso Yap 2016, dedicato a giovani architetti e designer, è stato vinto da un collettivo milanese autore di un'installazione all'insegna della sostenibilità. L'installazione è formata da fondali e ambientazioni fantastiche con sagome di animali e frammenti di natura realizzati dal riciclo di pneumatici fuori uso.

La gomma riciclata - L'installazione intitolata "Maxxi Temporary School: The museum is a school. A school is a Battleground" si basa sull'idea di riciclo e sulla sostenibilità. Per Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, "con questo riconoscimento la gomma riciclata da pneumatici fuori uso diventa una materia espressiva anche per il mondo dell'architettura e del design, assolutamente complementare a quello industriale".



L'opera - Sarà proprio questa scenografia a ospitare fino al 28 ottobre gli eventi romani nella piazza del Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. I giovani architetti milanesi hanno definito la loro opera come la "riproposizione di una natura ormai scomparsa come strumento di riflessione e critica sui temi più importanti della nostra contemporaneità quali l'antropocene e i cambiamenti climatici".