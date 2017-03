Dalle foreste scandinave arriva un metodo a basso costo ed ecosostenibile per purificare l'acqua. I ricercatori del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma hanno realizzato un filtro portatile a base di legno che potrebbe rivelarsi molto utile in luoghi dove manca l'accesso all'acqua potabile, come ad esempio un campo profughi. Gli scienziati hanno dato il via alla prima fase di test.

Batteri imprigionati - Il materiale, che unisce cellulosa e un polimero carico positivamente, può attrarre e imprigionare i batteri sulla sua superficie. Secondo i ricercatori, il materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione di bende, cerotti e imballaggi che uccidono i batteri senza rilasciare tossine nell'ambiente.



Nessun danno all'ambiente - "Il nostro obiettivo è quello di fornire un filtro per un sistema portatile che non abbia bisogno dell'elettricità, ma solo della gravità per essere attraversato dall'acqua", hanno spiegato gli studiosi. "La grande idea è che riusciamo a rimuovere i batteri attraverso la carica positiva del filtro - hanno aggiunto -. Il materiale non rilascia alcuna sostanza tossica in acqua, a differenza di molti altri metodi portatili di purificazione".