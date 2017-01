Provocazione vampiresca, i gioielli che traggono energia dal sangue

La designer israeliana Naomi Kizhner ha ideato un concept bizzarro: gioielli che si appuntano sulle vene di chi li indossa per generare energia meccanica grazie al pulsare del sangue. La forza del flusso ematico e il movimento per far ruotare le rotelline di questi bizzarri accessori e produrre, quindi, energia del tutto naturale. Anche se totalmente inutile, il progetto "Energy Addicts" ("Dipendenti dall'energia") ha l'intento di far riflettere sullo spreco energetico.

La provocazione artistica - La designer ha detto: "Volevo provocare riguardo a quanto lontano andremo per "nutrire" la nostra dipendenza in un mondo di risorse in declino".



La stranezza, dunque, per invitare a un consumo più responsabile delle risorse esistenti per non arrivare al punto di privarsi delle energie vitali per ricaricare un cellulare o un tostapane.