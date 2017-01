8 aprile 2015 Presto in Egitto il residence di lusso eco-compatibile "coperto" da pannelli solari I lavori sono stati inaugurati a marzo e termineranno nel 2019: il complesso si estenderà per 450mila metri quadrati e sarà climatizzato senza uso di energia Tweet google 0 Invia ad un amico

14:24 - Oltre mille residenze, uffici, un hotel cinque stelle e un centro commerciale distribuiti in un mega-complesso da 450mila metri quadrati. E il tutto al costo di 4,5 milioni di sterline egiziane, pari a circa 545mila euro. Sono i numeri di The Gate, il residence di lusso all'insegna del "verde" che nel 2019 vedrà la luce a Il Cairo, in Egitto. Un gigantesco greenbuilding formato da palazzine a 12 piani coperte da una distesa di pannelli fotovoltaici e attraversate da "vortici" per climatizzare i locali senza l'uso di energia.

Pareti verdi - L'intera struttura è "coperta" da una pensilina fotovoltaica, con tanto di giardini e piscine, che oltre a generare energia protegge dal sole le finestre degli appartamenti. Sempre sul tetto e nelle corti interne saranno presenti anche campi sportivi, orti e frutteti comuni, mentre le pareti verdi esterne serviranno a ombreggiare le facciate e a purificare l'aria. Questa caratteristica si inscrive nell'ambito di un progetto per riportare la vegetazione a Il Cairo: è stata testata in condizioni climatiche estreme ed è capace di sopportare le forti escursioni termiche dell'habitat desertico. Per la coltivazione verrà riutilizzata l'acqua piovana.



Ventilazione naturale - Il complesso è occupato nella parte centrale da tre "vortici verdi", detti wind catchers, che veicolano l'aria verso le zone interne garantendo una ventilazione costante. E lo fanno in due modi diversi: verso il basso grazie all'ingresso diretto del vento e verso l'alto con un gradiente di temperatura assistito o con un gradiente solare. Per realizzare questi elementi gli ideatori si ispireranno agli antichissimi malqaf - usati per climatizzare le case tradizionali egiziane senza l'uso di energia sfruttando l'effetto camino dato dal flusso di aria a temperature diverse - e da canali sotterranei chiamati qanat.



Tecnologia amica dell'ambiente - Celle fotovoltaiche integrate, turbine eoliche ad asse verticale e pannelli solari termici a circolazione naturale. Sono queste le tecnologie rinnovabili utilizzate dal complesso The Gate per produrre energia. Alcune delle residenze potranno essere controllate a distanza grazie alla domotica, che permetterà di ridurre gli sprechi e di gestire i sistemi di climatizzazione e riscaldamento.



Verso una capitale green - Quello del The Gate non è l'unico progetto "sostenibile" che riguarda la capitale egiziana. In occasione della Conferenza per lo Sviluppo Economico a Sharm El Sheikh è stato presentato il progetto di Capital Cairo, una nuova metropoli green che ospiterà sette milioni di abitanti in cento nuovi quartieri residenziali. L'area prescelta si estende per 700 chilometri quadrati e gli edifici useranno strategie bioclimatiche per ridurre i consumi energetici.