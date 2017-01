Premio Nobel Sanchez: militari e fabbriche d'armi sono i maggiori inquinatori del pianeta

"Le forze militari sono i maggiori inquinatori del pianeta. Insieme alle fabbriche d'armi, producono emissioni di diossidio di carbonio più di qualunque altro attore economico del pianeta". Lo ha detto alla Fao l'ex presidente del Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, premio Nobel per la pace nel 1987. Arias Sanchez ha auspicato che venga rafforzato il patto sul clima firmato alla Cop21 di Parigi , definito "il trattato di pace con la Natura".

Guerra tra uomini e Natura - Le guerre degli anni passati "ci hanno mostrato scenari danteschi, immagini di distruzione assoluta e una previsione: non una guerra tra esseri umani, ma tra gli esseri umani stessi e la Natura", ha affermato ancora Sanchez.



Il premio Nobel ha poi aggiunto: "In questo scenario infernale che si può intravedere per il futuro, la tavolozza dei colori della Natura si riduce ad una serie di sfumature di grigio, dovute all'inquinamento dell'atmosfera e delle nostre città".