Premiate a Londra le foto più belle scattate alla natura selvaggia

15:57 - Sono stati proclamati a Londra i vincitori del concorso "Wildlife Photographer of The Year", giunto alla cinquantesima edizione e organizzato dal Museo di storia naturale londinese insieme alla Bbc. Hanno partecipato 42mila professionisti e giovani appassionati di tutto il mondo. Tra i vincitori, anche un italiano.

Il titolo di fotografo dell'anno è stato assegnato allo statunitense Michael "Nick" Nichols, che ha immortalato in bianco e nero un branco di leoni mentre riposano con i loro cuccioli nel parco nazionale Serengeti, in Tanzania.



Il fotografo in erba più bravo del mondo è stato invece lo spagnolo Carlos Perez Naval, di otto anni. Il giovane ha fotografato uno scorpione al sole in un'area rocciosa vicino alla sua casa a Torralba de los Sisones, nel nord della Spagna.



Tra gli scatti vincitori anche quello di un italiano. Bruno D'Amicis ha trionfato nella categoria "Il mondo nelle nostre mani" con lo scatto dal titolo "Il prezzo che pagano", che raffigura un cagnolino tra le gambe del padrone.