Portland si "converte" all'idroelettrico: le condutture producono energia pulita

12:12 - Quattro piccole turbine idroelettriche capaci di generare elettricità 24 ore su 24. E' il nuovo sistema "rinnovabile" adottato dalla città americana di Portland, nell'Oregon, che sfrutta il flusso dell'acqua nelle condutture cittadine. Il LucidPipe Power System è in grado di produrre un totale annuo di 1.100 megawatt di energia elettrica, sufficiente per l'approvvigionamento di cui necessitano in media 150 famiglie.

Il funzionamento - Il sistema idroelettrico è stato messo a punto da una startup americana che ha sostituito una porzione di tubatura "classica" con il LucidPipe Power System, una speciale tubatura dotata di quattro turbine da 107 cm ciascuna che vengono attivate quando l'acqua in pressione passa nel condotto. Ogni turbina è poi collegata a un generatore collocato al di fuori della condotta. Il sistema entrerà a pieno regime entro la fine di marzo 2015 e il suo funzionamento garantisce che il flusso dell'acqua non subisca rallentamenti significativi.



Un fiume di energia - Dall'entrata in funzione ai prossimi 20 anni, si stima che saranno generati circa due milioni di dollari dalle vendite di energia alla Portland General Electric. Un autentico "fiume" di energia pulita che, come afferma l'amministratore delegato della società Gregg Semler, "piacerà agli ecologisti" per l'assenza di impatto negativo sull'ambiente.