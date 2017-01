Plastica eco da scarti del biodiesel

11:28 - Una plastica biodegradabile sempre più richiesta, l'acido polilattico, può essere ottenuta dagli scarti del processo di produzione del biodiesel. La nuova tecnica - più rapida, eco-friendly e meno costosa rispetto alla fermentazione dello zucchero utilizzata fino a oggi - è stata messa a punto dai ricercatori dell'Eth di Zurigo.

Una tecnica complessa - L'équipe, guidata dai docenti Konrad Hungerbühler e Javier Pérez-Ramírez, ha prodotto acido lattico dal glicerolo, scarto fino a oggi inutilizzato. Il glicerolo è stato sottoposto a una conversione enzimatica per ottenere diidrossiacetone, un carboidrato che viene poi ulteriormente processato grazie a un catalizzatore sviluppato dal team del professor Pérez-Ramírez. Questo catalizzatore è costituito da un un minerale microporoso, la zeolite, la cui struttura facilita le reazioni chimiche tra i pori.



Nel rispetto della natura - La nuova procedura riduce le emissioni di CO2 del 30% rispetto alla fermentazione fino a oggi utilizzata. Per ogni chilo di acido lattico prodotto ne sono emessi 6 di anidride carbonica, contro i 7,5 rilasciati dalla fermentazione. Ma questo nuovo procedimento è positivo non solo per l'ambiente, ma anche per le aziende: abbatte infatti anche i costi di produzione. Secondo i ricercatori questa nuova metodologia potrebbe far aumentare i profitti di 17 volte.