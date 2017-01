Più rifiuti di carta a Natale, ecco i suggerimenti per riciclarli

18:05 - Se ogni italiano riciclasse la carta regalo dei pensierini, le scatole di pandoro e panettone ma anche altri imballaggi legati al periodo festivo in questo materiale, circa 120mila tonnellate potrebbero essere avviate alla differenziata. Questi i calcoli di Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. L'associazione dà anche i suggerimenti per un corretto smaltimento.

Maggiore consumo di carta e cartone a Natale - Da Comieco dicono: "Nel periodo natalizio aumenta notevolmente il consumo di carta e cartone e non solo per confezionare i doni da riporre sotto l'albero: sono tanti gli imballaggi riciclabili che entrano nelle nostre case in questi giorni di festa. In questo periodo dell'anno quindi diventa particolarmente importante fare una corretta raccolta differenziata di tutti i rifiuti, con un occhio di riguardo per la carta e il cartone. Basti pensare che si raccoglierebbero circa 120mila tonnellate di carta e cartone se solo ogni italiano differenziasse correttamente dal resto dei rifiuti una confezione di panettone, una di pandoro, una di torrone, due scatole di pasta, due giornali e due riviste, due sacchetti e la scatola di un giocattolo".



Come riciclare dall'antipasto al dolce - In vista dei pranzi e delle cene del periodo festivo, Comieco stila una lista di suggerimenti. Per quanto riguarda affettati e formaggi, la confezione cartacea va gettata nell'indifferenziata perché si tratta di carta sporca a meno che non sia formata da parti separabili come carta e plastica. In tal caso, i materiali possono essere riposti separatamente nella raccolta differenziata. Quanto ai primi piatti: la carta da forno, utilizzata per le lasagne, è anch'essa destinata in genere all'indifferenziata. Per la seconda portata, come cotechino o zampone, è necessario separare la confezione di cartone dall'involucro che contiene la carne. E per finire il dolce: per panettone o pandoro, bisogna separare la confezione in cartone dal cellophane che avvolge il dolce.



Tovaglioli e scontrini - In generale, i tovaglioli usati devono essere gettati nell'umido. Gli scontrini non devono andare nel raccoglitore della carta ma dovrebbero essere gettati nell'indifferenziata. Infine, gli avanzi possono essere conservati e portati a casa con le doggy bag in cartone riciclato.



E' importante inoltre ricordare, sottolinea Comieco, che gli imballaggi si stanno evolvendo: quindi bisogna leggere le informazioni sulla confezione perché alcuni possono andare nella raccolta della carta o dell'umido invece che nel sacco dell'indifferenziato.