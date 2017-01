17 aprile 2015 Piante comunicano via web con "l'annaffiatoio" quando hanno sete Una studentessa italiana ha messo a punto un'applicazione in grado di "avvisare" quando le colture necessitano di essere irrigate Tweet google 0 Invia ad un amico

14:37 - Una nuova applicazione del cosiddetto "Internet delle cose" permetterà alle piante di comunicare al sistema di irrigazione quando è il momento di essere innaffiate. E' l'invenzione di Jessica Rosati, 26enne studentessa di ingegneria presso il Politecnico di Bari, premiata con l'Ibm PhD fellowship Award. Il nuovo metodo consentirà di ridurre lo spreco d'acqua e di ottimizzare la gestione delle risorse idriche, azzerando l'impatto ambientale.

Come funziona - L'Internet delle cose estende l'utilizzo della Rete anche agli oggetti, che in questo modo riescono a comunicare dati su se stessi o sull'ambiente in cui sono immersi. Nel caso dell'applicazione della giovane studentessa italiana, le piante presenti in un campo o una serra "avvisano" i sistemi di irrigazione quando hanno "sete". Il meccanismo monitora diversi parametri, tra cui la concentrazione d'acqua nelle colture, il caldo e l'umidità, e rilascia "segnale" agli irrigatori quando il livello scende sotto un valore soglia prestabilito.



Internet degli oggetti - Altri esempi di "Internet degli oggetti" possono essere sveglie che suonano prima in caso di traffico, scarpe da ginnastica che trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dall'altra parte del globo oppure vasetti delle medicine che avvisano i familiari se qualcuno dimentica di prendere una pillola.