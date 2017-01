Per le piante arriva l'Ogm "pulito": il formato spray che modifica i geni

Il meccanismo è stato battezzato "Rna interference" e prevede di interferire con l'attività di un gene, che contiene le "istruzioni" per produrre una proteina, attraverso piccoli filamenti di Rna.



Per portare l'Rna dentro le cellule, fra le tecniche allo studio c'è anche uno speciale spray, che potrebbe essere usato ad esempio per aumentare la resistenza alla siccità o per "accendere" un gene che produce una proteina "indigesta" agli insetti infestanti, ma senza toccare quelli "buoni.



"Entro pochi anni - dichiara alla rivista Robb Frailey, capo della ricerca della Monsanto - si aprirà una nuova via di usare le biotecnologie che non avrà lo stesso stigma e i costi che hanno attualmente gli Ogm".



In attesa delle prossime piante Ogm potrebbero arrivare presto a un utilizzo su larga scala le prime zanzare geneticamente modificate, create per contrastare quelle che portano le malattie, dalla malaria alla febbre dengue. La Oxitec, spin off dell'università di Oxford che ha brevettato la strategia, è stata acquisita dalla multinazionale Usa Intrexon, che ha già dichiarato di voler sfruttare la tecnologia anche contro i principali insetti infestanti in agricoltura.