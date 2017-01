1 aprile 2015 Per contrastare l'effetto serra arrivano i semafori "intelligenti": via ai test I ricercatori del Mit di Boston hanno messo a punto un algoritmo per regolare il traffico riducendo le emissioni inquinanti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:40 - Dai laboratori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston arriva una nuova arma contro l'effetto serra. Si tratta di semafori "intelligenti" che regolano il traffico in modo da ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai veicoli. Il primo test è stato condotto simulando il traffico di Losanna, in Svizzera, con oltre 12mila veicoli e 17 grandi incroci, mentre il prossimo banco di prova potrebbe essere Manhattan.

L'algoritmo amico dell'ambiente - Il nuovo sistema, per svolgere la sua funzione "eco-regolatrice", combina e incrocia i dati relativi alle emissioni dei veicoli con quelli dell'andamento del traffico in città. La novità dell'algoritmo sta nella semplicità con cui riesce a selezionare e combinare grandi moli di dati, tenendo conto addirittura di come può cambiare il comportamento degli automobilisti da un giorno all'altro.



Un traffico più "sostenibile" - Per migliorare il sistema, i ricercatori hanno inserito anche le informazioni relative ai consumi e alle emissioni dei veicoli presenti in città in un dato momento. "I dati devono essere molto dettagliati - spiega la coordinatrice dello studio Caterina Osorio - perché solo così possiamo mettere a punto un piano per il traffico che sia realmente efficace e pratico da usare per le agenzie che si occupano dei trasporti". In futuro lo stesso algoritmo potrebbe essere usato per ottimizzare altri aspetti della mobilità cittadina, come ad esempio la localizzazione delle stazioni di bike e car sharing.