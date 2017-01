8 gennaio 2015 Parigi, l'energia eolica "si camuffa" da albero: foglie come tante mini turbine Presto nella capitale francese "L'Albero a Vento", l'originale progetto che incorpora un generatore in un "tronco" in grado di raggiungere una potenza di 3,1 chilowatt Tweet google 0 Invia ad un amico

16:39 - Il cuore di Parigi diventa "verde" a tutti gli effetti. Presto nella capitale francese arriverà "L'Albero a Vento", un orinale progetto di New Wind che "camuffa" da tronco un sistema a energia eolica. Il suo funzionamento è garantito dall'azione delle foglie, che funzionano come tante mini turbine per una potenza di 3,1 chilowatt. Dal 12 marzo al 12 maggio sarà posizionato a Place de la Concorde, nel centro nevralgico della "città delle luci".

Efficienza e paesaggio - Il fantasioso progetto di ispirazione biomimetica consente di sfruttare ogni tipologia di vento in qualsiasi ambiente. E il tutto garantendo una perfetta integrazione nel paesaggio, senza pericolo di "disturbare" la bellezza della piazza ai piedi degli Champs-Élysées. La struttura è praticamente invisibile: senza senza cavi o generatori apparenti, il sistema è integrato nei rami e nel tronco della struttura, che ricorda in tutto e per tutto un albero.



Come spiegano gli ideatori del progetto, "combinando un gran numero di micro turbine in una forma organica, l'albero a vento è in grado di sfruttare tutta l'energia cinetica ed accumulare Watt" in maniera del tutto silenziosa. La struttura è inoltre progettata per durare nel tempo e resistere alle intemperie.