Parigi, caminetti vietati dal primo gennaio: inquinano quanto i motori diesel

A partire dall'1 gennaio, i parigini non potranno più scaldarsi davanti ai tizzoni ardenti di un camino. Secondo la Direzione regionale dell'ambiente e dell'energia, il fumo dei caminetti inquina almeno quanto il gas di scarico dei motori diesel. La nuova legge anti inquinamento ha dunque provveduto a vietare quelli aperti e privi di filtri ecologici.

Per un cielo più blu - Per la Direzione regionale dell'ambiente e dell'energia "è una questione sanitaria centrale. Il riscaldamento a legna contribuisce fino al 23% delle emissioni totali di polveri fini nella regione di Parigi. Cioè tanto quanto gli scarichi dei veicoli a motore". In base ai calcoli, un caminetto acceso per mezza giornata emette cioè la stessa quantità di polveri fini di un'automobile che percorre 3.500 chilometri.



Danni anche alla salute - I medici sono d'accordo nel dire che respirare il fumo del caminetto non fa bene alla salute e che può favorire asma e bronchiti croniche. Il divieto riguarderà circa 125mila famiglie che abitano a Parigi e in 435 comuni della regione Ile-de-France in una zona definita "sensibile per la qualità dell'aria".



Anche altre regioni in Francia potrebbero allinearsi alla decisione di Parigi, che segue a sua volta l'esempio di altre capitali europee, come Londra. I soli caminetti consentiti dal 2015 saranno dunque quelli non aperti, ma confinati in appositi recinti chiusi a norma di sicurezza e a prova di inquinamento.