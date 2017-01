Papa Francesco riceve Leonardo DiCaprio: incontro su clima e impegno ambientale

Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano l'attore Leonardo DiCaprio per discutere della lotta ai cambiamenti climatici e della salvaguardia dell'ambiente. E' stato lo stesso interprete hollywoodiano, da anni impegnato sul versante dell'ecologia e dell'ecosostenibilità, a richiedere un'udienza privata a Bergoglio. L'incontro si è svolto nella prefettura della sede pontificia dalle 11.15 alle 11.30.

Secondo DiCaprio, a testimoniare il "reale impegno" del Pontefice su temi ambientali è stata l'enciclica Laudato si', pubblicata il 18 giugno 2015. L'attore, dal canto suo, è intervenuto sul tema dei cambiamenti climatici anche alla conferenza Onu di Parigi sul clima e al World Economic Forum di Davos.



L'arrivo della star americana in Vaticano non era stato minimamente anticipato dalla Santa Sede, che solo in mattinata ha reso noto che il Pontefice avrebbe ricevuto in udienza "il signor Leonardo DiCaprio".