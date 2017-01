Orologio degli alberi, donati 1.150 arbusti alla Lombardia per la sostenibilità

La Lombardia riceverà 1.150 nuovi alberi. E' il lascito del progetto l' Orologio degli alberi , ideato da Carlsberg Italia in collaborazione con Legambiente e IEFE Bocconi. L'iniziativa ha permesso di rendicontare la quantità esatta di CO2 non immessa nell'atmosfera durante i 6 mesi di Expo grazie all'utilizzo di DraughtMaster™, un innovativo sistema di spillatura che elimina l'utilizzo di anidride carbonica aggiunta evitandone la dispersione nell'ambiente. E l'equivalente di CO2 non dispersa è stato donato in arbusti.

Il progetto dello storico brand italiano Birrificio Angelo Poretti aveva l'obiettivo di trasformare la birra spillata in alberi secondo la formula certificata EPD (Environmental Product Declaration) 3 fusti = 1 albero. Così, sulla base delle 350.000 birre spillate nell'arco dei 6 mesi di Expo 2015, che equivalgono a -25.000 kg di CO2, 1.150 alberi prenderanno dimora in Lombardia.



Arbusti tra i 30 e i 300 cm saranno distribuiti ai comuni di Desio, Usmate Velate, Borgarello, Legnano e Cormano. Tra le tipologie ci saranno ciliegi, frassini, quercie, biancospini e altre specie locali di provenienza genetica certificata.



Carlsberg è inoltre tra le 200 aziende italiane che hanno risposto all'Appello per la COP21 di Parigi, organizzata in difesa del clima dalla Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Le proposte per raffreddare il clima, contenute nell'Appello italiano, spaziano da una riforma fiscale che contenga una carbon tax a gettito invariato, all'incentivazione d'interventi di efficienza energetica, fino alla crescita delle rinnovabili e al sostegno dell'agricoltura di qualità.