Onu, nel 2030 l'acqua disponibile rischia di diminuire del 40%

12:40 - Tra quindici anni il Pianeta rischia di affrontare un calo del 40% della disponibilità d'acqua, con conseguenze potenzialmente catastrofiche sullo sviluppo delle attività umane. A lanciare l'allarme l'Onu nel rapporto 2015 del "World Water Development", in cui spiega che l'aumento del consumo idrico sarà dovuto alla crescita della popolazione mondiale e della domanda di beni e servizi.

L'importanza delle risorse idriche - Nel rapporto presentato a Nuova Delhi, in India, si legge che l'agricoltura usa già il 70% dell'acqua dolce disponibile. Una cifra che sale al 90% nei Paesi meno sviluppati, ed entro il 2050 dovrà produrre il 60% di cibo in più livello globale, il 100% in più nei Paesi in via di sviluppo. Ecco perché "il settore dovrà incrementare l'efficienza riducendo lo spreco d'acqua e aumentando la produttività delle colture".



Acqua ed energia - I prelievi di acqua dolce per la produzione energetica rappresentano ora il 15% del totale e potrebbero salire al 20% entro il 2035. Per questo serviranno sistemi più efficienti di raffreddamento degli impianti e una crescita delle fonti rinnovabili come eolico, solare e geotermico. Secondo l'Onu la domanda di acqua da parte dell'industria manifatturiera globale aumentera' del 400% tra il 2000 e il 2050.



"C'e' già un consenso a livello internazionale sul fatto che l'acqua e i servizi igienico-sanitari siano essenziali al raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile", scrive Michel Jarraud, a capo di Onu-Acqua e segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale. "L'acqua è legata in modo indissolubile a cambiamento climatico, agricoltura, sicurezza alimentare, salute, uguaglianza, parità di genere ed educazione. Questo report - sottolinea Jarraud - è fondamentale per capire il ruolo dell'acqua nell'Agenda post 2015 per lo sviluppo".