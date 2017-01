Onu, allarme per la salute della Terra: estrazione mondiale di materie prime triplicata in 40 anni

Modelli non sostenibili - Proseguendo a questo "ritmo allarmante" di estrazione di materie prime - cioè se la fornitura di alloggi, trasporti, cibo, energia e acqua prosegue allo stesso modo - "nel 2050 ci vorranno 180 miliardi di tonnellate di materiale ogni giorno per rispondere alla domanda dei 9 miliardi di abitanti del Pianeta", avverte l'organizzazione. Per questi motivi, secondo l'Unep, gli attuali "modelli prevalenti di produzione e consumo non sono sostenibili".



L'economia che mette in ginocchio il pianeta - La soluzione proposta dagli esperti è quella di "disaccoppiare l'uso crescente delle materie prime dalla crescita economica". Ma non basta: "Saranno essenziali, tra l'altro, investimenti in ricerca e sviluppo, una migliore politica pubblica e finanziamenti mirati". Inoltre gli scienziati avvertono che le previsioni per il futuro sono tutt'altro che rosee: i Paesi a basso reddito chiederanno più risorse naturali per raggiungere lo stesso livello di sviluppo dei Paesi ad alto reddito, "contribuendo a conflitti locali come quelli nelle zone in cui l'estrazione compete con l'agricoltura e lo sviluppo urbano".