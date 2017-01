Oggi è l'Earth Overshoot Day: 15 anni fa cadeva in ottobre

Oggi è l'Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento della Terra. Significa, purtroppo, che la popolazione mondiale ha già consumato tutte le risorse, frutta e verdura, carne e pesce, acqua e legno, disponibili per il 2015. Da questo momento stiamo impovdrendo il Pianeta, e immettendo in atmosfera una CO2 che non può essere assorbita. Lo afferma il Global Footprint Network, secondo cui per soddisfare la domanda umana servirebbero 1,6 Terre.