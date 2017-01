Nuova Zelanda, la spiaggia bianca di Abel Tasman è salva grazie a una campagna web

La spiaggia bianca di Abel Tasman, in Nuova Zelanda, è salva. La campagna di raccolta fondi realizzata via web su "Givealittle" per evitare che finisse nella mani di speculatori privati è andata infatti a buon fine. Sono stati raggiunti i 2 milioni di dollari necessari per l'acquisto: il pezzetto di paradiso resterà di tutti. Il lieto fine potrebbe essere di buon auspicio anche per l'isola di Budelli, in Sardegna, che una classe di studenti piemontesi vuole salvare dal cemento.