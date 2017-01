Nuova concept car Mercedes, la vernice "multivoltaica" fornisce energia al motore

15:55 - Un'auto che trae energia del sole grazie a una vernice hi-tech. Questa una delle caratteristiche green dell'avveniristica concept car G-Code presentata a Pechino dalla Mercedes - Benz.

Accorgimenti energetici ad alta tecnologia - In particolare, la vernice "multi voltaica" consente di catturare l'energia dei raggi solari e metterla a disposizione del motore ibrido.



Inoltre, viene tradotta in elettricità anche la carica elettrostatica generata dalla carrozzeria che sfreccia attraverso il vento, così come energia cinetica dalle sospensioni.



Le ruote posteriori si muovono grazie a un motore elettrico mentre quelle anteriori con un motore a combustione di idrogeno. La casa della stella prevede di far funzionare i due propulsori individualmente o insieme in base alle condizioni della strada.