Nozze all'insegna del "verde", Federconsumatori: i matrimoni in Italia sono sempre più ecologici

Nelle nozze ecologiche anche le partecipazioni e le bomboniere vengono realizzate con fiori e decorazioni di carta riciclata. In questo modo, oltre a fare un favore al pianeta riducendo l'inquinamento e l'accumulo di rifiuti nelle discariche, gli sposi possono arrivare a risparmiare il 70%. Secondo Federconsumatori, un matrimonio "tradizionale" può arrivare infatti a costare fino a 60mila euro, una cifra proibitiva per i più.



Un'altra tendenza è quella del matrimonio country-chic, organizzato in masseria o in malga, con decorazioni di fiori di campo e bouquet di limoni. Col matrimonio "due per uno", invece, entrambe le coppie possono risparmiare fino al 42%: infatti si potranno condividere tutte le spese per gli addobbi, per il pranzo, per la musica e magari anche per le partecipazioni. E anche gli invitati potranno risparmiare, almeno sul vestito.