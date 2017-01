18 febbraio 2015 Norvegia, energia dalla depurazione delle acque reflue grazie ai batteri I biologi del Sintef hanno realizzato una pila a combustibile azionata dai microrganismi che "mangiano" le sostanze inquinanti, producendo elettricità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:26 - La depurazione delle acque reflue è un processo tanto necessario quanto dispendioso in termini energetici. Per questo motivo un gruppo di biologi del Sintef, in Norvegia, ha messo a punto una tecnica in grado di generare piccole quantità di energia grazie all'azione dei batteri. Si tratta di una fuel cell che viene azionata dai microrganismi che "mangiano" le sostanze inquinati, purificando le acque e producendo al tempo stesso elettroni e protoni.

Batteri energetici - Il meccanismo di questa innovativa pila a combustibile è descritto da Luis Cesar Colmenares, uno degli autori principali della ricerca. "Mentre mangiano, i batteri producono elettroni e protoni. La tensione che si viene a creare tra queste particelle genera energia che può essere sfruttata e, dal momento che i contaminanti presenti nelle acque reflue vengono consumati e quindi rimossi, l'acqua si purifica". Al momento grazie a questo processo è possibile produrre solo piccole quantità di energia, utili ad alimentare dispositivi come ventilatori o sensori elettronici.



La ricerca continua - Il prossimo obiettivo del Sintef è quello di individuare con precisione i batteri più efficaci nella depurazione delle acque contaminate, in grado di eliminare le sostanze inquinanti ma anche di "trasferire elettroni a un elettrodo metallico". Gli scienziati norvegesi hanno installato un piccolo impianto che sfrutta le proprietà dei batteri per ripulire le acque di scarico di un caseificio, molto ricche di elementi organici e quindi "ideali" per generare corrente elettrica.