Non solo polline, in Canada le api trasportano i pesticidi su piante e fiori

Fiori di cardo, di cui la Sardegna e ricca e da cui le api ci regalano un dal profumo intenso che ricorda quello dei fiori della campagna mediterranea ricchi di profumi molto dolci

Oltre a portare il polline e il nettare, le api potrebbero presto essere "sfruttate" anche per trasportare pesticidi naturali sui fiori di piante e colture, evitando così di ricorrere all'utilizzo indiscriminato di prodotti spesso nocivi per salute e ambiente. L'idea è di una società canadese: all'interno dell'arnia viene inserito un piccolo vassoio con una polvere composta da pesticidi innocui per le api e Gliocladium roseum, un fungo che attacca i parassiti delle piante.