New York, luci spente per il bene dell'ambiente e degli uccelli migratori

11:30 - New York al buio per il bene dell'ambiente e per salvare la vita degli uccelli migratori. Tra il 15 aprile e il 31 maggio le luci di molti palazzi della Grande Mela verranno spente tra le 23 e l'alba per facilitare il viaggio di milioni di volatili diretti a Nord per riprodursi. Al fine di ridurre i consumi energetici e l'inquinamento, il consiglio comunale sta inoltre valutando di prolungare nel tempo la limitazione, che interesserà quasi 40mila edifici privati e commerciali vuoti durante la notte.

Ad ali spiegate verso il Nord - Ogni anno muore circa un miliardo di uccelli migratori a causa dell'"attrazione fatale" esercitata dall'illuminazione degli edifici. Una vera e propria ecatombe che ha portato l'amministrazione della Grande Mela a emettere un'ordinanza per lo spegnimento di tutti gli interruttori non essenziali negli edifici di proprietà statale. In questo modo la rotta dei volatili che in primavera viaggiano verso Nord per nidificare non si trasformerà in un disastro ambientale.



La città che non dorme mai resta al buio - Le luci elettriche accese disorientano gli uccelli e fanno sì che si schiantino sugli edifici lungo la popolata Rotta Atlantica. Ma grazie al governatore Andrew Cuomo molti migratori avranno una chance in più di raggiungere la loro destinazione. L'ordine del governatore è di spegnere le luci tra le 23 e l'alba dal 15 aprile al 31 maggio quando gli uccelli arrivano nel Nord Est per la stagione della riproduzione e poi dal 15 agosto al 15 novembre, quando migrano nuovamente verso i Caraibi.



Prolungare l'ordinanza: De Blasio favorevole, polemiche fra i cittadini - L'impatto ambientale della Grande Mela è uno tra i più elevati del pianeta. Per questo motivo il "riposo" di migliaia di luci potrà consentire un minore spreco di energia e una riduzione di emissioni nocive per l'ambiente. La proposta del consiglio comunale newyorkese è quella di comminare una multa di mille dollari a chi non rispetterà la norma. L'amministrazione del sindaco Bill de Blasio si è espressa a favore dell'iniziativa, ma tra i cittadini si scatenano le polemiche. In molti ritengono che il buio forzato metterebbe a repentaglio la sicurezza pubblica, oltre che a trasformare radicalmente il panorama dello skyline più famoso del mondo.