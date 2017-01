Natale all'insegna del "verde", da Greenpeace dieci consigli per Feste ecosostenibili

1. Il futuro è rinnovabile - "L'energia del sole e del vento - afferma l'associazione - fa bene alle nostre tasche e all'ambiente. Importante quindi installare un pannello solare o in alternativa entrare a far parte di una cooperativa che produce energia 100% rinnovabile".



2. Luci green - Per creare l'atmosfera natalizia scegliamo lampade a Led. A parità di illuminazione si ottiene un risparmio energetico dal 50 al 80%. "Meglio ancora se collegate a un timer, per risparmiare ulteriore energia".



3. Rifiuti e piante - No a piatti e bicchieri di plastica per apparecchiare la tavola delle feste. Sono disponibili alternative biodegradabili e compostabili. Attenzione anche alla scelta delle piante: da un rapporto di Greenpeace emerge che i due terzi di quelle ornamentali sono contaminate da pesticidi dannosi per le api.



4. La scelta dei cibi - Privilegiamo prodotti provenienti da agricoltura biologica, locali, stagionali, liberi da Ogm e a chilometro zero. Acquistando poi legumi e zafferano dalle zone del Centro Italia colpite dal terremoto si può offrire un aiuto alle imprese locali per ripartire.



5. Pesca sostenibile - Evitare merluzzo, salmone, gamberi, tonno rosso e pesce spada. Prediligere il pesce fresco locale.



6. Abbigliamento "verde" - Regaliamo abiti senza sostanze chimiche pericolose, possibilmente in cotone biologico. Per lo sci scegliamo capi senza Pfc (perfluorocarburi).



7. No alle fibre sintetiche - Acquistiamo meno vestiti, scegliamo capi d'abbigliamento che durino nel tempo, evitando le fibre sintetiche che emettono quasi tre volte più CO2 rispetto al cotone.



8. Cosmetici amici del mare - Controlliamo che nei prodotti di bellezza non ci siano microsfere di plastica inserite per il loro potere abrasivo e poi finiscono per contaminare il mare.



9. Mobilità sostenibile - Usare la bici o i mezzi pubblici per fare gli acquisti. Durante le feste aumenta il traffico e peggiora la qualità dell'aria.



10. Sostegno a Greenpeace - "Gli attivisti - ricorda Greenpeace - sono la linfa dell'associazione, con una donazione possiamo possiamo vincere sempre nuove battaglie".