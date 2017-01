9 dicembre 2014 Napoli, un master per la green economy con borse di lavoro per l'Expo Un corso post laurea che offre sei mesi di pratica retribuita Tweet google 0 Invia ad un amico

16:49 - Si avvicina molto alla struttura di un corso-concorso il primo Master italiano specificamente dedicato al Management e alla Comunicazione per la Green Economy. Perché il nuovo percorso di alta formazione post laurea ideato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, nasce in collaborazione con l’Expo 2015 e mette a "concorso" per i migliori allievi dieci borse lavoro da 700 euro al mese per un tirocinio formativo-professionale di sei mesi a Milano durante lo svolgimento dell’Expo 2015: dall'1 maggio al 31 ottobre 2015.

"Una nuova frontiera economica" - Umberto Costantini, docente di Teorie e tecniche delle Analisi di mercato al Suor Orsola e coordinatore didattico del Master spiega che la green economy "rappresenta oggi una nuova frontiera economica in grado di produrre il ben-essere delle persone, valorizzando la qualità della vita, salvaguardando l'ambiente e le risorse naturali, promuovendo la tutela delle produzioni locali (con particolare riferimento ai prodotti della dieta mediterranea) nell'ottica di una economia verde e sostenibile, nonché un settore in cui c’è un fortissimo sviluppo occupazionale".



Il corso - In particolare, si studieranno le strategie adottate dalle imprese che hanno deciso di conseguire uno sviluppo sostenibile coniugando le tre dimensioni, ormai inscindibili, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il corso è aperto a 50 laureati di ogni disciplina e si svolgerà fino a Luglio 2015, con uno o due appuntamenti settimanali. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione scade il 12 Gennaio. Il percorso formativo si concluderà con la realizzazione di un project work coordinato da Aldo Zappalà, docente di Scritture creative per i Media e direttore della Village Doc&Films, una delle principali aziende nazionali di produzione televisiva e cinematografica.



Il lavoro dopo lo studio - L’Ufficio di Job Placement del Suor Orsola fornisce, infatti, a tutti i diplomati di Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di perfezionamento e formazione un’ampia attività di ausilio nella ricerca dell’offerta di stage e/o placement nonché di tutoraggio durante tutto il percorso formativo intrapreso. Nel caso del Master in Management e Comunicazione per la Green Economy ci saranno, oltre alle dieci borse lavoro per l’Expo 2015, anche altre occasioni di stage retribuiti con importanti aziende nazionali.