Motoseghe e ruspe violentano l'Amazzonia Lo scempio della deforestazione dall'alto

18:19 - Gli ambientalisti di Greenpeace hanno sorvolato l'Amazzonia in elicottero per verificare lo stato di salute del polmone del pianeta. La foresta, scrigno di biodiversità, presenta delle chiazze desertiche in mezzo alla natura rigogliosa. Responsabile è il traffico illegale del legno, importato anche in alcuni Paesi europei. In Italia è stato recentemente messo l'alt al legno proveniente da attività criminale.