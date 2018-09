Moda, Burberry dice "stop" all'inquinamento: non brucerà più i prodotti invenduti

Non bruciare i prodotti d'abbigliamento invenduti per ridurre l'inquinamento: è quanto ha deciso l'azienda di moda britannica Burberry, finita al centro di animate polemiche per l'abitudine di dare fuoco ad accessori e capi al fine di evitarne la contraffazione, il furto o la rivendita a prezzi più bassi. Ad aprile il Times aveva denunciato che, nel 2017, "avanzi di magazzino" firmati Burberry erano stati distrutti e ridotti in cenere per un valore di 34 milioni di euro, non senza perplessità anche da parte di alcuni azionisti.