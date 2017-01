Mobilità sostenibile, a Milano e Monza arriva la "sos ricarica" per auto elettriche

Due furgoncini specializzati nel rimettere in sesto la batteria delle auto elettriche con una "ricarica sos", consentendo di raggiungere il punto di rifornimento più vicino. E' l'obiettivo del progetto Sov Help , inaugurato nelle province di Milano e Monza-Brianza , che intende promuovere la mobilità sostenibile incentivando l'utilizzo di mezzi non inquinanti. La fase sperimentale dell'iniziativa durerà fino a maggio 2016 e offrirà agli utenti ricariche gratuite.

Ridurre l'inquinamento - Secondo un'indagine del 2015 del ministero della Salute, ogni anno 30mila decessi in Italia sono attribuibili alla qualità dell'aria, in particolare ai contenuti fuori norma delle polveri sottili. E, a livello urbano, ciò che incide di più sulla qualità dell'aria sono i trasporti e il riscaldamento domestico.



"Questo progetto è funzionale a una mobilità più sostenibile", ha dichiarato Sonia Cantoni, della Fondazione Cariplo. "Il nostro auspicio, come Fondazione impegnata sui vari fronti dell'innovazione sociale, è che il consumatore sia incentivato a cambiare le sue abitudini, a scegliere un'auto elettrica e meglio ancora ad usarla in modo condiviso", ha aggiunto.



Pronto intervento elettrico - Camillo Piazza, presidente di Class Onlus, ha detto che i due mezzi di pronto intervento sono "unici al mondo". Si tratta di furgoni dotati di moduli elettronici alimentati a batteria in grado di ricaricare il veicolo in panne, secondo le modalità di ricarica standard europeo, trasferendo l'energia immagazzinata nelle batterie al litio. Per chiedere aiuto basterà chiamare il numero verde o scaricare l'apposita app. "Il sogno – ha aggiunto Piazza – è che entro il 2020 possano circolare in Lombardia 100mila aute elettriche con un risparmio di decine di milioni di euro rispetto ai danni provocati dal motore termico".