Milano, rete idrica risanata senza fare alcuno scavo: prima volta in Italia

18:18 - Milano è il primo comune d'Italia dove verrà risanato un tratto di rete idrica senza fare alcun scavo grazie all'innovativa tecnologia 3M Scotchkote Liner. Il funzionamento è molto semplice: all'interno del tubo da risanare viene immesso uno speciale carrello che spruzza una vernice in grado di costruire un nuovo tubo all'interno di quello che presenta la perdita. Nessuno scavo e nessuna dispersione d'acqua, solo grandi vantaggi per chi ne fa uso, cittadinanza compresa.

Scotchkote Liner è la soluzione tecnologica firmata 3M di grande valore dal punto di vista della sostenibilità. Presenta infatti significativi vantaggi: innanzitutto ambientali, grazie alla diminuzione degli scavi, del risparmio energetico e alla eliminazione degli sprechi della risorsa idrica e preservare il verde cittadino. Economici, per l'innegabile risparmio di tempo e risorse, oltre all'abbattimento dei costi di pompaggio e all'allungamento della vita del manto stradale. Sociali, per la riduzione dei disagi per i cittadini, dal traffico all'immediato riutilizzo della rete.



Metropolitana Milanese Spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per conto del Comune di Milano, è stata la prima società in Italia ad aver scelto l'utilizzo della tecnologia 3M per effettuare operazioni di risanamento idrico senza scavi. Tramite procedura d’appalto indetta da Metropolitana Milanese, la società Euroscavi si è aggiudicata la gara per la riabilitazione di un tratto di acquedotto milanese nei pressi della stazione di pompaggio di Milano San Siro.



"L'impiego di una tecnologia non invasiva e senza scavi, capace di risanare le condutture idriche senza dispendio di acqua, è un intervento importante pensato per tutta la cittadinanza - ha dichiarato l'Ing. Davide Panciera, Responsabile Progetti Acqua ed Energia di 3M in Italia. Non prevede infatti interruzioni del servizio idrico né interruzioni o deviazioni del traffico urbano contestualmente all'intervento".



"Dopo le nostre prime sperimentazioni di applicazione di Scotchkote nella città di Milano - ha aggiunto - siamo lieti che Metropolitana Milanese ci abbia scelti per l'utilizzo della nostra tecnologia di risanamento idrico senza scavo. L'emergenza idrica nel nostro territorio è in crescita. L'Istat ha calcolato che ogni anno il tasso di dispersione di acqua potabile immessa nella rete idrica italiana è mediamente pari al 47. Per fronteggiare gli alti tassi di dispersione idrica e i disagi conseguenti alla rottura delle tubature di acqua potabile, 3M ha messo a disposizione una tecnologia in grado di riparare le condotte senza effettuare alcuno scavo".