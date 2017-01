19 marzo 2015 Milano, il bike sharing diventa elettrico: in arrivo mille nuove biciclette Le nuove due ruote saranno a pedalata assistita, con un'autonomia tra i 55 e i 65 chilometri e si andranno ad aggiungere ai 3.600 cicli tradizionali già presenti Tweet google 0 Invia ad un amico

11:08 - Mille biciclette elettriche distribuite in settanta nuove stazioni. Milano si prepara all'arrivo di BikeMi, il primo bike sharing integrato del mondo che mette a disposizione i nuovi cicli accanto ai 3.600 tradizionali già presenti in città. I nuovi modelli a motore elettrico saranno a pedalata assistita, con una potenza da 250 watt e un'autonomia tra i 55 e i 65 chilometri. In tutto le postazioni dove poter noleggiare le bici, sia elettriche che "classiche", saranno quasi 300.

Milano a emissioni zero - Il nuovo sistema BikeMi consentirà a milanesi e non di visitare l'Expo senza produrre emissioni nocive per l'ambiente. Delle settanta nuove stazioni, 44 saranno installate entro maggio lungo il tragitto che collega il centro al sito di Expo. Al termine dell'evento le stesse verranno ricollocate per servire altre zone di Milano, mentre resterà invariato il sistema di prelievo e utilizzo delle bici. Avviato nel dicembre del 2008, BikeMi attualmente conta 206 stazioni e 30.639 abbonamenti annuali attivi.



Le nuove bici elettriche - La tecnologia innovativa delle nuove biciclette consente all'utente di scegliere cicli con un'autonomia di batteria mai inferiore al 30% (circa 20 chilometri). La cosiddetta pedalata assistita, inoltre, permette 200 giri di ruota al minuto, mentre un rilevatore GPS inserito nel telaio garantisce il ritrovamento in caso di smarrimento o furto e "mette in comunicazione" la bici con il sistema per l'invio dei dati che ne permettono la localizzazione, le informazioni sul livello di carica della batteria.