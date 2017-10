Milano e altre 11 metropoli firmano a Parigi il patto anti-smog

Dodici grandi metropoli mondiali, tra le quali Milano, vogliono trasformarsi in territori senza energie fossili entro il 2030. Al vertice di Parigi gli amministratori di 12 grandi centri, tra cui anche Giuseppe Sala, hanno infatti firmato un patto in cui si impegnano a trasformare una "parte importante" delle loro città in territori a zero emissioni. Coinvolte anche Londra, Barcellona, Vancouver, Seattle e Los Angeles.