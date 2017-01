Milano, dopo l'orto sul balcone arriva... l'arnia casalinga

"Da noi l'allevamento dolce di api con l'uso di arnie top bar è ancora poco diffuso e merita di essere maggiormente conosciuto". A dichiararlo sono i promotori del progetto, che aggiungono: "Si tratta di una modalità molto manuale di condurre un allevamento di api e poi perché proponiamo a tutti, una volta imparato come trattare le api, di venire a costruire da noi la loro arnia".



I metodi "dolci" di allevamento delle api risalgono al 1600, quando in Grecia si cominciarono a usare degli alveari composti da cesti chiusi in alto da barrette (top bar) sotto le quali le api costruivano i favi che poi era possibile estrarre facilmente. Negli anni '40 l'abate Emile Warré capì che la diffusione delle arnie a favo mobile, difficili da costruire e gestire, avrebbero reso l'apicoltura un'attività per pochi specializzati. Per questo motivo ideò un'arnia a forma di tronco d'albero, facile da costruire anche con materiali di recupero e rispettosa dello sviluppo dello sciame.