Milano dichiara "guerra" ai mozziconi: 25mila posacenere per ripulire le strade

"E' una iniziativa importante che sensibilizza su un tema cruciale per il decoro della città", ha detto Pierfrancesco Maran, assessore a Mobilità e Ambiente del Comune. "A Milano ci sono circa 25 mila cestoni per gettare i mozziconi in modo sostenibile ma non per tutti il gesto risulta automatico", ha aggiunto. Milano è cosi è stata ideata da due studentesse dello Ied di Milano, Lisa Campo e Martina Strata, nell'ambito di Jti Clean City Lab, il concorso internazionale per stimolare comportamenti virtuosi tra fumatori.



Il concorso ha premiato anche un oggetto di design, il posacenere pubblico AshGlass, progettato dalla studentessa Lauriane Kerrand, della scuola Head di Ginevra, ispirato agli elementi architettonici della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. "I mozziconi di sigarette sembrano un problema marginale - ha concluso il responsabile operativo di Amsa, Mauro De Cillis - ma così non è perché in natura ci mettono fino a cinque anni per deteriorasi totalmente". Per le strade di Milano ogni anno, secondo Amsa, vengono raccolte 90 tonnellate di mozziconi.