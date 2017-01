Milano, arriva il "toilet bus": seguirà tutti i grandi eventi in programma in città

Cosa troveremo a bordo - A bordo del mezzo sono stati installati un wc e un orinatoio per uomini, due wc per donne e un bagno attrezzato per i disabili dotato anche di fasciatoio per i neonati.



Il costo della conversione del pullman è stato di circa 75mila euro. Il bus si serve di serbatoi per l'acqua pulita e serbatoi liquami per oltre 2.700 litri. L'alimentazione elettrica avviene tramite apposite colonnine installate da A2A, mentre la pulizia è garantita da Amsa tramite una società specializzata.



L'assessore: "Il primo in Europa" - "E' un'innovazione: è il primo che si fa in Italia e in Europa - spiega l'assessore milanese alla Mobilità, Pierfrancesco Maran -. Abbiamo deciso di dotarci di questa struttura mobile perché costruire nuovi bagni pubblici è spesso complicato in fase di autorizzazione e questo mezzo ci consente di avere un'offerta in situazioni di particolare richiesta".