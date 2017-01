Migliaia trichechi su coste Alaska

Decine di migliaia di trichechi si sono radunati sulle coste di Point Lay, località dell'Alaska nord-occidentale a un migliaio di chilometri dalla capitale Anchorage. Secondo i ricercatori è solo dal 2007 che questi mammiferi si radunano in grande numero in Alaska: la spiegazione starebbe nel riscaldamento globale, che fa sciogliere i ghiacci facendoli recedere oltre la piattaforma continentale, dove le acque sono troppo profonde per trovare cibo.