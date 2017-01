Mattoni di paglia e riscaldamento a impatto zero: presto a Brescia una nuova eco-casa

Per dire addio alle bollette arriva una casa ecologica costruita con "mattoni" di paglia che non necessita di un impianto di riscaldamento. E' il progetto messo in piedi dall'architetto Nino Franzoni a Brione, nel Bresciano. I lavori saranno ultimati giro di tre mesi. La struttura sarà indipendente dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico e consentirà l'utilizzo di un materiale di scarto della lavorazione dei cereali come la paglia, molto efficace nel conservare il calore.