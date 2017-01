Le rilevazioni sono state fatte per due mesi, tra giugno e agosto, lungo tutti i tratti di costa dalla Liguria al Friuli, fino alle isole. E i 137 punti risultati inquinati, con valori oltre i limiti di legge, o fortemente inquinati (con valori che superano di oltre il doppio quelli consentiti dalla legge), sono per la maggior parte foci di corsi d'acqua. Le situazioni peggiori sono nelle Marche, in Abruzzo e in Calabria. Notevoli problemi anche in Sicilia e in Campania, mentre fra le situazioni positive emergono molte spiagge di Sardegna, Puglia e Veneto.



Goletta Verde ha inoltre riscontrato che raramente nelle zone vietate alla balneazioni vengono esposti i cartelli di divieto: mancano nel 74% dei casi.



"Rispetto agli anni precedenti la situazione dell'inquinamento è confermata - ha commentato il responsabile scientifico di Legambiente, Giorgio Zampetti -. Non abbiamo riscontrato miglioramenti o peggioramenti significativi, il che per noi è un dato negativo. Sui problemi cronici, i punti dove da 5 anni si riscontra un forte inquinamento, non è cambiato nulla".