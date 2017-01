Malesia, la città "marziana" coperta di rosso per l'inquinamento da bauxite

Automobili, strade, terra e acque ricoperte di una polvere rossastra: sembra Marte ma è Kuantan, una città della Malesia "colorata" dall'estrazione di bauxite , il principale minerale dal quale si ricava l'alluminio. Si tratta di una forma di inquinamento che potrebbe causare gravissimi danni all'ambiente , minacciando anche la salute degli abitanti. Per questo il governo malese ha bloccato per tre mesi le attività di estrazione , divenute intensive a partire dal 2014.

Una coperta rossastra - Il quantitativo di bauxite estratto in Malesia è passato dalle 162mila tonnellate del 2013 ai quasi 20 milioni del 2015, aumentando la concentrazione di polvere rossa nell'atmosfera. Con il massiccio impiego di automezzi per il trasporto del minerale e l'arrivo delle correnti monsoniche, la "coperta rossastra" ha avuto modo di diffondersi anche nel paesaggio circostante, contaminando anche fiumi e mare.



Le contromosse del governo - Una situazione allarmante che ha spinto il governo di Kuala Lumpur a correre ai ripari. "Predisporremo un sistema di drenaggio delle acque di scarico nel porto - ha fatto sapere ministro dell'Ambiente - per evitare la contaminazione di bauxite e di altri metalli pesanti". "Se la situazione non dovesse migliorare", le autorità non escludono di estendere il blocco delle estrazioni anche oltre i tre mesi.