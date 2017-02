Madrid, contro lo smog arrivano i giardini pensili sui tetti degli autobus

Giardini pensili sui tetti degli autobus per contrastare i crescenti livelli di smog. E' il progetto Muévete en verde, che prevede l'installazione di mini prati sui pullman delle linee 27 e 34 di Madrid, in servizio in zone "calde" per quanto riguarda traffico e inquinamento. Gli esperti sostengono che l'azione della vegetazione "mobile", sommata a quella di piante e alberi già presenti in città, può contribuire in maniera decisiva all'assorbimento di CO2 e polveri sottili.