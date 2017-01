24 marzo 2015 Londra contro l'inquinamento: arriva la multa per auto ferme con motore acceso Gli automobilisti negligenti dovranno sborsare 20 sterline, pari a circa 28 euro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - Stare fermi nei parcheggi con il motore acceso a Londra costerà agli automobilisti una multa di 20 sterline, pari a circa 28 euro. Il comune ha infatti deciso di introdurre la sanzione per scoraggiare quanti in città fermano la loro vettura, ad esempio per fare delle commissioni o entrare in un negozio, lasciandola con un passeggero all'interno e il motore acceso per non pagare il parcheggio.

Limitare le emissioni è un'autentica sfida capitale britannica, allarmata dagli ultimi dati sull'inquinamento atmosferico che delineano una situazione particolarmente critica. Da qui la decisione del comune di introdurre la nuova multa, che si aggiunge al "congestion charge" che i conducenti di alcuni mezzi a motore pagano per entrare nel centro storico di Londra.